'Duman gözcüsü' nöbeti eşine devretti

Yeşil vatanı korumak için görevimizin başındayız. Halil ve Huriye Bozdağ çiftimiz, 35 yıldan beridir kulede görev yaparak ormanlarımızı koruyor. Halil Bozdağ emekli oldu, onun yerine eşi Huriye Hanım aynı şekilde görevlerine devam ediyor" dedi.