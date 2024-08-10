Dülük Antik Kenti jeofiziksel çalışmalarla gün yüzüne çıkarılacak

Taş Devri'nin yanı sıra Bakır Çağı'ndan kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte, Eski Taş Çağı'ndan da izler bulunuyor.

Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender imparatorluğu arasında el değiştiren antik kent, barındırdığı eserler ve tarihi yapılarla pek çok medeniyetin bilgilerini bugüne aktarıyor.

Bir dönem Mitra inancının hakim olduğu kentte, dünyada bilinen, yer altına inşa edilen Mitras tapınaklarının en büyüğü yer alıyor.