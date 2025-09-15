Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dükkanda 2 kişinin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Dükkanda 2 kişinin cansız bedeni bulundu

        Osmaniye'de kendisinden 3 gündür haber alınmadığı öne sürülen takı dükkanı sahibi Melek K. ve bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı belirtilen Abdullah Y., iş yerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Melek K. ve Abdullah Y.'nin cinayete mi kurban gittikleri, yoksa intihar mı ettiklerini araştırıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 22:41 Güncelleme: 15.09.2025 - 22:41
        Dükkanda 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        DHA'nın haberine göre olay; merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde takı dükkanında meydana geldi. Dükkandan kötü kokuların yayıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis, iş yeri sahibi Melek K.’ya ulaşmaya çalıştı. Ancak sonuç alamayınca yakınlarıyla iletişime geçti.

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

        Melek K.'dan 3 gündür haber almadığını belirten yakınlarıyla birlikte iş yerine giren polis, dükkanın depo olarak kullanılan kısmında çürümeye başlamış 2 cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesetlerin iş yeri sahibi Melek K. ve Abdullah Y.'ye ait olduğu belirlendi Abdullah Y.'nin, bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

        İş yerinde yapılan incelemenin ardından Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırırken, 2 kişinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

