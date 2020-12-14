Duhok karıştı! IKBY bölücü örgütle çatıştı!

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Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentine bağlı Amediye ilçesi Sêgirkê bölgesinde, dün gece saat 22.00 sıralarında IKYB peşmergeleri ile terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmada, PKK'lı 3 teröristin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 14 PKK’lı teröristin de yaralandığı öğrenildi.

MART AYINDAN BERİ GERİLİM VARDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),terör örgütüne yönelik Kandil bölgesinde havadan ve karadan arttırdığı baskılar üzerine PKK’lı teröristlerin bölgedeki sivil halkın arasında sızma ve köylülerin arasında zorla yaşama girişimi, bölgedeki sivil halkın tepkilerine neden olurken bu durum geçtiğimiz mart ayından bu yana IKYB ve PKK arasında ciddi bir soruna dönüşmüştü.

TERÖR ÖRGÜTÜ, IKBY'Yİ 2 KEZ HEDEF ALDI

IKYB yöneticileri, PKK’nın bölgedeki sivil yerleşim alanlarını terk etmelerini istediği, PKK yöneticilerinden “Hayır” yanıtı ve bölgenin kendilerinin kontrolünde olduğuna dair mesajlar artmaya başlayınca kasım ayından bu yana siyasi tartışmalar yerini çatışmaya bıraktı. Geride bıraktığımız 3 ay içinde PKK iki kez IKYB-Türkiye arasındaki boru hatlarını hedef alarak Kürt yönetimine silahlı mesajlar vermeye başlamıştı.

HALKIN ARASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Örgütün talimatı üzerine Sincar hattında başlayan baskılar üzerine terör örgütü bu sefer de Türkiye sınır hattındaki IKBY'nin sınır güvenlik muhafızlarına yönelik saldırı başlamıştı. Son 9 aydır TSK’nın havadan İHA ve SİHA’larla baskı kurduğu bölgelerde PKK, bölgedeki sivil halkın arasında sığınma girişiminde bulundu. Pandemi sürecinde bölgedeki vaka artışı katlanırken bölge halkının tüm itirazlara rağmen teröristler, sivil yerleşim bölgelerini taciz etmekten ve tehdit etmekten geri durmadı.

PKK, COVİD-19 İLAÇLARINA EL KOYDU

Öyle ki bölgedeki IKYB sağlık bakanlığı yetkilileri, Kandil ve Türkiye sınır hatlarında PKK’nın hareket alanı bulduğu bölgelerde Covid-19 salgınının dünya ortalamasının çok üstüne çıktığına dikkat çekti. Dahası, PKK’nın, sivillerin yaşadığı köylere ilaç yetiştirmek isteyen sağlık çalışanlarına istihbarat elemanı muamelesi yaparak ellerindeki ilaçları alıp kontrol altında tuttukları bölgelere ulaştırması söz konusu oldu.

SEGİRKE BÖLGESİNDE KONUŞLANMAK İSTEDİ

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, PKK’nın Sincar’daki pozisyonunu kalıcı kılmak için Kandil ile Türkiye sınır hattı ve Sincar arasındaki lojistik ikmal hattı olarak bilinen Sêgirkê bölgesinde üstlenme girişimi oldu. Ancak bu girişim, IKBY peşmergelerinin müdahalesi ise son buldu. Daha önce IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, PKK’nın dağdan inerek Süleymaniye ve yakın bölgelerdeki halkı kışkırttığını ve halkın sokaklarda silah kullanımını sağladığını yer yer kendisinin de bu silahlı süreçlere dahil olduğunu ifade etmişti.

"PKK SİNCAR'A DAHA KALABALIK DÖNDÜ"

Mesrur Barzani 9 Aralık günü yaptığı bir açıklamada, Şengal'de olan bitene işaret ederek PKK’nın Sincar’dan çekilmediğini aksine, "Daha kalabalık bir şekilde Şengal'e döndüğünü" ifade etmişti.

SURİYE'DEN IRAK'A SIÇRAMAK İSTİYOR

Kürt yönetimi kaynakları, Habertürk’e yaptıkları açıklamada PKK’nın Kandil ve Sincar’daki varlığına dair baskıların artması ile birlikte örgütün sivil yerleşim birimlerindeki faaliyetlerini arttırma girişiminin gözlendiğini belirtiyor. Diğer taraftan PKK’nın, Suriye’den sonra IKYB bölgesine sıçrama girişimlerinin son üç aydır Kerkük, Mahmur ve Süleymaniye bölgelerinde oldukça yoğun bir şekilde görüldüğü dikkat çekiyor.