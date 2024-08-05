Düğünden dönerken öldüler!
Dünyaevine giren çift en mutlu günlerinde felaketi yaşadı. Çiçeği burnunda gelin ile damat düğün sonrası çıktıkları yolda korkunç bir kazaya karıştı. Hurdaya dönen araçta ikisi de hayatını kaybetti. Geride ise derin bir acı ve yürek yakan düğün görüntüleri kaldı.
Giriş: 05.08.2024 - 21:14 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:15
Dünyaevine giren çift en mutlu günlerinde felaketi yaşadı.
Çiçeği burnunda gelin ile damat düğün sonrası çıktıkları yolda korkunç bir kazaya karıştı.
Hurdaya dönen araçta ikisi de hayatını kaybetti.
Geride ise derin bir acı ve yürek yakan düğün görüntüleri kaldı.
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