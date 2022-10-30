Düğünde tabancayla ateş açan dayı, yeğenini yaraladı

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçenin Başalan Mahallesi´ne bağlı Çınarlık mevkisinde meydana geldi.

Mahalle arasında düzenlenen düğünde R.Ö.'nün (38) tabancasından çıkan kurşun, yeğeni Yasin Efe T.'nin göğsüne isabet etti.

Kanlar içinde kalıp yere yığılan Yasin Efe T., ihbarla çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yasin Efe T.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli dayı R.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.