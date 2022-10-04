Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama

DHA

Kırşehir'de, düğünde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Olay, bir hafta önce Mucur ilçesindeki Avcı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne davetli olarak gelen D.D., tabanca ile havaya açılan ateşte yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.D., tedavisinin ardından taburcu edildi.

5 AV TÜFEĞİ, 11 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma, düğünde tabanca ve tüfek ile havaya ateş açtığı belirlenen A.İ.A., C.T., T.A., E.E., O.Ö., A.İ.A., S.T., Y.Ü., M.S., F.P. ve V.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 av tüfeği, 11 tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.