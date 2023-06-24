DHA

Van'ın Erciş ilçesinde, Büşra (23) ve Kubilay Kurtbeyoğlu (29) çifti düğünlerinde, maganda kurşunuyla ölümlere dikkat çekmek amacıyla davetlilere karanfil attı.

Ankara'da yaşayan, düğünlerini ise ailelerinin yaşadığı Erciş ilçe merkezinde yapan Büşra ve Kubilay Kurtbeyoğlu çifti, en mutlu günlerinde sosyal mesaj verdi.

Maganda kurşunuyla ölümlere dikkat çekmeyi amaçlayan çift, düğünlerinin yapıldığı salona geldikleri sırada kendilerini karşılayan davetlilere karanfil attı.

Düğün aracına, 'Magandalara karşıyız' yazısı da yazdıran Büşra-Kubilay Kurtbeyoğlu, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Davetlilerle eğlenen ve mutluluklarını paylaşan çiftten, öğretmen adayı gelin Büşra Kurtbeyoğlu, maganda kurşunları nedeniyle üzücü olayların yaşanmasını istemediklerini belirtti.

Ankara'da özel bir firmada görevli Kubilay Kurtbeyoğlu da düğünlerde artık silah kullanılmasını istemediklerini söyleyerek, "Her yıl kutlamalarda sıkılan kurşunlar yüzünden onlarca masum insanın hayatını kaybediyor. Bizim de aklımıza karanfil atmak geldi ve konvoyla geldiğimiz düğün salonunun önünde havaya mermi yerine karanfil attık. Umarız bu duyarlılığımız magandaların dikkatini çeker ve bir daha bu tatsız olayları yaşamayız" dedi.