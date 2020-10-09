Düğünde iki yaşındaki torununa silah attıran dede gözaltına alındı - AKSARAY

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksügüzel köyündeki bir düğünde, dedesi A.K'nin (48),kucağına aldığı 2 yaşındaki torunu E.D'ye silahla ateş ettirmesine ilişkin görüntüleri üzerine harekete geçti.Ekipler, A.K'yi, Göksügüzel köyündeki ikametinde gözaltına aldı.A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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