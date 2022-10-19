Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı!

Hatay'da edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçe merkezinde, bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı.

İHA'da yer alan habere göre tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı.

Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir'e ateş açtı. Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı.