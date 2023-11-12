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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünde dehşet saçtılar: 7 yaralı

        Düğünde dehşet saçtılar: 7 yaralı

        Mardin'de düğünde sözde eğlence amaçlı havaya ateşe açan vatandaşlar 1'i çocuk toplam 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 00:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:32
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        Düğünde dehşet saçtılar: 7 yaralı
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        Mardin'in Derik ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kırsal Göktaş Mahallesi'ndeki düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18) yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ömer Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.​​​​​​​

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