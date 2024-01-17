Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayet anı kamerada: Kocaeli'ndeki düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! - Güncel son haberler

        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!

        Kocaeli'nde, 63 yaşındaki Muharrem Çiçek'in, annesine küfretmekle suçladığı yeğeni 35 yaşındaki Hakan Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlara ilişkin dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öldürülen Aydın'ın, Çiçek'in oturduğu masaya gelip bir şeyler söylediği, ayağa kalkan Çiçek'in tabancasıyla ateş açtığı anlar yer aldı. Olay anında düğün salonunda yaşanan panik de kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nde olay, 30 Ekim 2022'de İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi.

        DAYI YEĞEN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre akrabasının düğününe katılan Muharrem Çiçek (63) ile daha önce annesi ve kız kardeşiyle tartışması nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Hakan Aydın (35) karşılaşınca tartışma çıktı.

        DÜĞÜN SALONUNDA KURŞUN YAĞDIRDI

        Çiçek, tartışma sırasında annesine küfretmekle suçladığı Aydın'ı yanındaki tabancayla vurdu. Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın, kaldırıldığı hastanede öldü.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muharrem Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çiçek hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        "YEĞENİME CEZAEVİNDE KUR'AN-I KERİM OKUTTUM"

        Davanın 2'nci duruşması dün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Muharrem Çiçek, "Düğüne gittim, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darp etti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Çok pişmanım. Yatıp kalkıp yeğenime dua ediyorum. Yeğenim için cezaevinde Kur'an-ı Kerim okutturdum. Böyle bir şey olmasını istemezdim" ifadelerini kullandı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

        CİNAYET KAMERADA

        Soruşturma dosyasında yer alan ve dava dosyasına da eklenen, olay anına ilişkin düğün salonunun güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, tutuklu sanık Muharrem Çiçek'in tanıdıklarıyla masada otururken, Hakan Aydın'ın Çiçek'in yanına gelip bir şeyler söylediği anlar yer aldı.

        PANİK ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

        Devamında, elini tabancasına götürüp oturduğu yerden kalkan Muharrem Çiçek'in Aydın'a ateş açtığı, mermilerin isabet etmesiyle Aydın'ın yere düştüğü, Çiçek'in olay yerinden kaçtığı görüldü. Olay sırasında düğün salonunda bulunanların yaşadığı panik de kameralara yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Site aidatlarına yapılan yüzde 220 zamma isyan ettiler!
        Site aidatlarına yapılan yüzde 220 zamma isyan ettiler!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Habertürk Anasayfa