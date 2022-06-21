Düğünde damada cenaze töreni düzenlendi

Elazığ'da Aslı ve Ahmet Burak Cevher çiftinin düğününde, damadın arkadaşları, 'Acı kaybımız' yazan çelenk ve damadın fotoğrafıyla salona geldi.

DHA'nın haberine göre arkadaş grubu, cenaze törenindeymiş gibi yakalarına da Cevher'in siyah beyaz vesikalık fotoğrafını astı.

Damada ilk 'başsağlığı', eşi Aslı Cevher'den geldi. Arkadaşları, daha sonra damatla tokalaşarak, 'başsağlığı' diledi.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, paylaşıldığı sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı.