Düğün yemeğinde zehirlenenlerin sayısı artıyor!

Bursa'da, sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 200'ü aştı.

İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.

Salondaki cemiyete katılan 850 kişinin salondan ayrılmasından yaklaşık 2 saat sonra 78 kişi mide bulantısı şikâyetiyle İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastaneye başvurdu. Düğün yemeğinden zehirlendikleri değerlendirilen vatandaşlar tedavi altına alındı.

İlerleyen saatlerde aynı şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısı 200'ü aştı. Vatandaşların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma da devam ediyor.