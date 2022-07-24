Düğün yemeğinde feci olay! 78 kişi hastanelik oldu

Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan bir düğün salonundaki cemiyete katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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