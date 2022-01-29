Düğün sektörü 2022'den umutlu

Çiftlerin en mutlu günleri olan düğünler, beklenenden daha uzun bir planlama süreci gerektirebiliyor. Özellikle son yıllarda mekan, organizatör firma ve müzik şirketi sayısının artışı ile alternatiflerin çoğalması da, düğün planlamasını tek başına mesai gerektiren bir işe dönüştürebiliyor.

Bu noktada çiftlere çözüm sunmak amacı ile yola çıkan Bridolog isimli yerli bir girişim, evlilik hazırlığında olan çiftler ile düğün firmalarını buluşturarak, kendisini online bir düğün planlama platformu olarak konumlandırıyor. Yapılan açıklamaya göre, platform üzerinden düğün firmaları ile iletişime geçen çiftler, fiyat teklifi de dahil olmak üzere düğün ile ilgili bilgileri firmalardan alabiliyor.

Girişimin kurucu ortağı Aslı Atılgan Eşkinat, yıllık 80 milyar TL’lik bir ekonomi yaratan düğün sektörünün, mobilya, beyaz eşya, kuyumculuk ve turizm gibi diğer sektörleri de doğrudan etkilediğini söyledi.

'PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜŞ ZOR OLMAYACAK'

2020 yılında patlak veren pandemi ile birlikte hareketliliğin azaldığı sektörde, 2021 yazında yeniden toparlanmanın başladığını belirten Eşkinat, 2022 sezonunda ise geçen yıla göre daha fazla hareketliliğin beklendiğini bildirdi.

Pandemide düğünlerin önemli parçalarından müzik ve eğlence sektörünün de ciddi bir kan kaybı yaşadığından bahseden Eşkinat, "Aşılama süreçlerinin başlamasıyla 2021 yazında düğünlerde çok büyük bir yoğunluk gördük. Ertelenen düğünler sebebiyle çoğu düğün mekanı hafta içi dahi doluydu. Belirsizliklerin azalmasıyla beraber 2022’de de benzer, hatta daha iyimser bir tablo bekliyoruz. Düğünler Türk kültüründe çok önemli bir yer tuttuğu için sektörün pandemi öncesi konumuna dönmesi bizce zor olmayacak" diye konuştu.

'FİRMA SEÇİMİNDE İMAJA BAKILIYOR'

Düğün hazırlığında araştırma sürecinin önemine işaret eden Bridolog kurucu ortağı Aslı Atılgan Eşkinat, "Yapılan araştırmalara göre evlilik hazırlığında çiftlerin kararlarını etkileyen faktörler arasında firmalar ile ilgili internet/forum yorumları, firmaların sosyal medya kullanımları, beğeni sayıları ve imajları önemli bir yer tutuyor. Çiftler, düğünlerinde birlikte çalışacakları firmaları seçerken online kaynaklardaki ve sosyal medyadaki varlıklarına, imajlarına, aldığı yorumlara çok dikkat ediyor" dedi.

Platform üzerinden hem düğün hazırlığı yapan çiftlere, hem de düğün firmalarına hizmet sunduklarını kaydeden Eşkinat, "Hedef kitlemize uygun olduğunu düşündüğümüz düğün firmalarını çiftlere sunarak düğün firmalarının online görünürlüklerini arttırıyor ve etkileşimlerine katkıda bulunuyoruz. Evlilik hazırlığı yapan çiftlere de aradıkları düğün firmalarına ulaşarak iletişime geçebilecekleri bir dijital platform sağlamış oluyoruz" bilgisini paylaştı.

Bridolog'un gelecek planları arasında ise, İstanbul'da evlenmek isteyen yabancılara hizmet sunmak ve Türkiye'de sunulan hizmetleri yurtdışı pazarlara taşımak bulunuyor.