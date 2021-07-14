DHA

Emre Erden, 2019 yılında, oğulları Ömer (4) ve Emir (10) Erden’in sünnet düğünü için bir düğün salonu sahibiyle 15 bin TL'ye anlaştı. 5 Temmuz 2020'de yapılacak düğün için kapora olarak da banka yoluyla 6 bin TL ödeme gerçekleştirdi. 2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise pandemi süreci başladı, organizasyonlar kısıtlandı. 2020 yılının temmuz ayında da düğün organizasyonlarının 4’te 1 kapasiteyle yapılması yönünde kısıtlama çıkarıldı. Emre Erden de bu kısıtlamada düğünü yapmayıp, ileri bir tarihe ertelemek istedi. Bunun için kendisinden 10 bin TL ilave para talep edildiğini söyleyen Erden, düğünü iptal ettirip, kaporasını geri istedi. Kaporasını geri alamayınca da avukatı Fırat Karayaka ile Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Emre Erden'i haklı bulan mahkeme, asıl alacağına ilave olarak, yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatıyla birlikte toplam 7 bin 200 TL’nin Emre Erden’e ödenmesine karar verdi.

Balıkesir'de yaşayan Emre Erden, tarihi önceden planlı olan oğullarının sünnet düğününü, pandemi sürecine rast gelmesinden dolayı ileri bir tarihe aldırmak istedi. Anlaşıp kaporasını verdiği düğün salonunun sahibi 10 bin TL ilave para isteyince Erden, anlaşmayı iptal ettirip, kapora iadesi istedi. Kaporasını alamayan Erden, avukatı Fırat Karayaka aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Tüketici Mahkemesi, asıl alacağına ilave, yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatıyla toplam 7 bin 200 TL’nin Emre Erden’e ödenmesine karar verdi. Avukat Fırat Karayaka, bu kararın emsal olacağını söyledi.

Emre Erden, 2019 yılında, oğulları Ömer (4) ve Emir (10) Erden’in sünnet düğünü için bir düğün salonu sahibiyle 15 bin TL'ye anlaştı. 5 Temmuz 2020'de yapılacak düğün için kapora olarak da banka yoluyla 6 bin TL ödeme gerçekleştirdi. 2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise pandemi süreci başladı, organizasyonlar kısıtlandı. 2020 yılının temmuz ayında da düğün organizasyonlarının 4’te 1 kapasiteyle yapılması yönünde kısıtlama çıkarıldı. Emre Erden de bu kısıtlamada düğünü yapmayıp, ileri bir tarihe ertelemek istedi. Bunun için kendisinden 10 bin TL ilave para talep edildiğini söyleyen Erden, düğünü iptal ettirip, kaporasını geri istedi. Kaporasını geri alamayınca da avukatı Fırat Karayaka ile Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Emre Erden'i haklı bulan mahkeme, asıl alacağına ilave olarak, yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatıyla birlikte toplam 7 bin 200 TL’nin Emre Erden’e ödenmesine karar verdi.

'EMSAL OLACAK BİR DAVA'

Müvekkili Emre Erden'in, anlaşılan düğün bedelini iade alabilmek için icra takibi başlattığını söyleyen Avukat Karayaka, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Düğün yapılamadığı için borçlu olan düğün salonu yetkililerinin kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmesinden dolayı, anlaşılan düğün bedeli olan 6 bin TL’ye ilave, yüzde 20'si oranında da, müvekkilimize kötü niyet tazminatı ödemekle mahkum kılınmıştır. Bu davanın hukuki olarak emsal bir dava olacağını düşünüyorum. Çünkü bu davada alınan kararla, düğün salonlarının açık olduğu bir dönemde, düğünün yapılmamasından dolayı tüketici mağdur edilmemiştir.”