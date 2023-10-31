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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün magandasına para cezası!

        Düğün magandasına para cezası! Evinden cephanelik çıktı

        Afyonkarahisar'daki bir nişan töreninde havaya rastgele ateş açan maganda, gözaltına alındı. Evinden cephanelik çıkan düğün magandasına para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:03
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        Düğün magandasına para cezası!
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        Afyonkarahisar'ın Dinar Karakuyu köyündeki nişan töreninde havaya rastgele açtığı tespit edilen Ş.Y. (21), jandarma tarafından evinde gözaltına alındı.

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        Evde arama yapan ekipler, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirdi.

        İfadesinin ardından serbest bırakılan magandaya, ruhsatsız silah bulundurmaktan yaklaşık 13 bin TL para cezası kesildi.

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        #son dakika haberleri afyonkarahisar
        #Düğün magandası
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