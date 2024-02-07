Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 Cadde'deki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç. (33), olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Fotoğraf: İHA

Ekipler, "çakar" diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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