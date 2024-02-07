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        Haberler Gündem Mersin'de yaşanmıştı: Düğün magandası tutuklandı! - Gündem haberleri

        Düğün magandası tutuklandı!

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, düğün konvoyundaki aracıyla yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:51 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:34
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        Düğün magandası tutuklandı!
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 Cadde'deki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç. (33), olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

        Fotoğraf: İHA

        Ekipler, "çakar" diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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