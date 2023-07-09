Samsun'da düğün magandası dehşet saçtı: 1'i çocuk 3 kişiyi vurdu
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Samsun'da bir düğün töreninde pompalı tüfekle ses fişeğinin atılması sonucu 1'i çocuk 3 kişi vurularak hastanelik oldu.
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Olay, Asarcık ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.
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Düğün töreni sırasında K.Ş. pompalı tüfek ile ses fişeği atınca düğünde bulunan 11 yaşındaki Ergin H., Ufuk K. (27) ve Osman O. yaralandı.
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Kanlar içinde kalan yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındılar.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.