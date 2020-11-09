Düğün konvoyuyla trafiği engelleyip araçlarından inip halay çektiler - MERSİN

AA

Sosyal medyada yer alan videoya göre, olay Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde yaşandı.Otomobiliyle düğün konvoyunun önünde ilerleyen bir araç sürücüsü, aracını yolun ortasına park edip trafik akışını kesti.Çalınan müzikler eşliğinde oyun oynamaya başlayan araç sürücüsüne, konvoyda bulunanlar da eşlik etti.Yol ortasında halay çeken gruba, uzun kuyruklar oluşturan diğer araç sürücüleri korna çalarak uyarıda bulundu.Bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaşanan duruma vatandaşlar tepki gösterdi.