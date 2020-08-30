Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye ceza uygulandı

AA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu oluşturan araçları takibe aldı.

Polis, araçları Ferah Yolu Sokak'ta durdurdu. Araçtan sarkarak trafiği tehlikeye düşüren yabancı uyruklu sürücüler M.A., M.M., A.A.T. ve H.A.'ya trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamaktan 264'er lira trafik cezası uygulandı.

Ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan sürücülere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.