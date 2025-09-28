Düğün konvoyundaki kaza kamerada
Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Otomobilin yoldan çıkması düğün kamerasına yansıdı
Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobilin tarlaya devrilmesi ile 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya konvoyda öne geçmek isteyen başka bir sürücünün sebep olduğu ortaya çıktı.
Kaza, öğle saatlerinde Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda Hüseyin A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı.
Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya konvoyun önüne geçmek isteyen sürücü sebep olmuş
Yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde konvoyun önüne geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün Hüseyin A. idaresindeki otomobilin yanına geldiği, üzerine doğru ani manevra yapan otomobilden kaçmak isteyen Hüseyin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya yuvarlandığı anlar da yer aldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.