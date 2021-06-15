Nişanlısı Ceren Kılıç ise, "Çekim için buraya geldik ve çok eğlenceli, keyifli bir vakit geçirdik. Burada fotoğraf çektirmek için çok iyi bir seçim yapmışız. Doğal bir plato gibi burası. Unutulmaz vidolar ve fotoğraflar çekerek bu anı ölümsüzleştirdik. Gelin damatların son yıllarda Tuz gölü doğal çekim alanı haline geldi" diye konuştu.