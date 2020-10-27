Brezilya’nın Sorriso bölgesinde fotoğrafçılık yapan Wellinton Barbosa, Priscila Serraglio ve Alisson Picinin çiftinin düğün fotoğrafı çekimi sırasında yangın söndürme uçağı kullandı.

DHA'nın haberine göre çiftin arkasından yaklaşarak alçalan yangın söndürme uçağı, Priscila Serraglio ve Alisson Picinin'in üzerine su boşalttı.

Barbosa, o sırada çiftin fotoğraflarını çekti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.