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        Haberler Gündem Güncel Düğün evindeki yemekten 40 kişi zehirlendi

        Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu

        Denizli'de düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlenen 40 kişi hastaneye başvurdu. Rahatsızlananların bir bölümünün ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 09:54
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        Düğündeki yemekten 40 kişi zehirlendi
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 40 kişi, hastaneye başvurdu.

        AA'da yer alan habere göre İğdir Mahallesi'nden Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle başvuran 40 kişi, gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alındı.

        Hastaneye başvuranların bir bölümünün ayakta tedavi edildiği, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Sağlık sorunu yaşayanların dün akşam aynı mahallede düzenlenen düğünde ikram edilen yemeklerden yediği belirtildi.

        #haberler
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