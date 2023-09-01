Düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

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Sapanca ilçesinde düzenlenen düğün öncesinde evde davetlilere tavuk, pilav ve ayran ikramı yapıldı. İkramın ardından Sapanca Belediyesi Düğün Salonu’na geçen misafirlerin bazılarında kusma, halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Bunun üzerine salona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan bazı davetliler kendi araçları ile Sapanca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Şu ana kadar 30 kişinin hastanelik olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan düğünün, davetlilerin rahatsızlanması nedeniyle erkenden sona erdiği öğrenildi.