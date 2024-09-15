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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün dönüşü kanlı pusu! Çocukların olduğu 2 otomobili taradılar | Son dakika haberleri

        Düğünden dönen ailenin otomobillerine silahlı saldırıya 6 gözaltı

        Diyarbakır'da düğünden dönen çocukların da içinde olduğu 2 otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:21
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        Düğün dönüşü kanlı pusu! Çocukların olduğu 2 otomobili taradılar
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        Diyarbakır’da düğünden dönen ailenin içinde olduğu 2 otomobile, husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesinin kırsal Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden dönen Yunus L. yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheli olarak 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus L. ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

        6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA'ya aittir.

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