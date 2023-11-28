MasterChef kaptan kim oldu? 27 Kasım 2023 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te yeni bir döneme giriliyor. Bu haftadan sonra eleme sistemi değişiyor. Yeni dönemde her gecenin sonucunda bir yarışmacı eleme potasına gidecek. İki etaplı puanlama sistemi ile eleme finali olacak. Kaptanlık oyunu gecesinde ise şefler yarışmacılardan, şeker pare yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirledi. İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takım...
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MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana anlara sahne olan kaptanlık oyunu gecesinde haftanın takımları belli oldu. MasterChef'te adım adım finale gidilirken, takım oyunları sona eriyor. Önümüzdeki haftalarda takım oyunları yerini bireysel oyunlara bırakacak. Peki, "MasterChef kaptan kim oldu? 27 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef yeni bölümden son gelişmeler...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'u seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları;
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Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
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Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
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MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım kaptanı Hasan ve Babaros düello oyununda karşı karşıya geldi. Düello oyununun konsepti 'kör tadım' oldu. Düello oyununu 10-8 skorla Barbaros kazandı.
Düello oyununu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeklerini öğrenme avantajını yakaladı
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Alican oldu.