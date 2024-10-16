Şube Başkanı İsmail Barış, "Görme engelli doğuştan veya sonradan, kısmen veya tamamen görme yetisini kaybeden kişidir. Evet, bizler görme engelimize rağmen bu hayatın içinde var olma mücadelesinde, belki engelli olamayan vatandaşlara göre bir kat daha fazla mücadele veriyoruz. Ancak unutulmasın ki bizler için gerekli çalışmalar yapıldığında, bizlere yeterli destek verildiğinde, inanın bizler de toplumda aktif ve etkin bir şekilde yer alabiliriz" dedi.