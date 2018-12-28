28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turizmin başkenti Antalya'da her yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi, renk cümbüşü ve gürül gürül akan suyuyla turistlerin yaz kış gözdesi. Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleyi, Çin'den Japonya'ya, Filistin'den Rusya'ya, Amerika'dan Almanya'ya farklı ülkelerden binlerce turist ziyaret ediyor.
AA'nın haberine göre yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen Düden Şelalesi, kışın da misafirlerine iyi geliyor. Sonbaharın turuncu, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerinin bir cümbüşe çevirdiği şelalede hatıra fotoğrafı çektirenler, ırmağın kenarında saatlerce oturup, bu eşsiz güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyor.
Şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkında merdivenlerle tırmanan turistler, mağarada da güzel zaman geçiriyor.
"ŞELALEYİ HEP FOTOĞRAFLARDA GÖRMÜŞTÜM"
Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen ziyaretçilerden Hakan Bozdemir, yaptığı açıklamada, Düden Şelalesi'nin fotoğraflardaki kadar güzel olduğunu belirterek, şehirde böyle bir güzelliğin bulunmasının ilginç olduğunu söyledi.
Zerrin Bozdemir de Antalya'ya ilk defa geldiğini vurgulayarak, "Kışın ortasında böyle bir güzellik görmek çok iyi geldi. Almanya çok soğuk, kar var. Burası çok huzurlu, kafa dinlemek için çok iyi. Su gürül gürül akıyor, renklerin ortasında insan gözlerini alamıyor." dedi.
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