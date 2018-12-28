Özellikle Almanya, Rusya, Polonya, İsveç ve Norveç ülkelerinden yoğun ilgi olduğuna işaret eden Doğanoğlu, "Her gün başka ülkeden insanlar karşılıyoruz. Kış dahi olsa haftada en az bir kere şelaleye gidiyorum. Düden'in yazı ayrı kışı ayrı güzel. Toroslarda kar var. Antalya çok yağmur aldı bu sene. Sular daha coşkun akıyor. Su şenliğini görmek de ayrı bir güzellik. Ziyaretçi sayısı her yıl giderek artıyor." dedi.