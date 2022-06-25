Düden Gölü’ndeki allı turnalardan görsel şölen

Konya’nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, yüzlerce çeşit kuşa konaklama, barınma ve ev sahipliği yapan, 860 kilometrekare alana sahip kuş cenneti Düden Gölü’nde yoğun yağışlı geçen kış mevsiminin ardından su seviyesi yükseldi.

1992 yılında da sit alanı olarak korunmaya başlanan Düden Gölü’ne gelen flamingolar da havadan görüntülendi.

Allı turnaların Düden Gölü üzerindeki görüntüleri adeta görsel şölen oluşturdu.

Düden Gölü'nün, allı turna, kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi yüzlerce kuş türünü barındırdığı belirtildi.