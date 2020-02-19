19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul’da tekstil tasarımcısı Ece Deniz (24),2017 yılında sosyal medya üzerinden bulduğu Nişantaşı’nda bulunan lüks bir estetik merkezine giderek dudağına dolgu enjeksiyonu yaptırdı. Estetik doktoru Mehmet K. tarafından yapılan işlem 3 ay sonra tekrarlandı. Ancak bir süre sonra Deniz’in dudağı iltihaplanıp şişti. Dudağında meydana gelen reaksiyonların ardından Deniz tekrar doktora giderek çözüm bulmasını istedi. Doktor Mehmet K. ise antibiyotik tedavisine başlamasını gerektiğini söyleyip dudağındaki dolgunun eritilmesi için başka bir işlemde bulundu. Ancak yapılan tüm tedavilere rağmen karşılık alamayan Ece Deniz, çareyi mahkemeye başvurarak buldu.
Avukat Melda Merve Çakır aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 250 bin TL’lik manevi dava açılan doktor ise M.K yapılan işlemi kabul etmesine rağmen suçun kendisinde olmadığını savundu. Vücudun bazen değişik reaksiyonlar verilebileceğini ifade eden estetik doktoru mahkemeden çıkacak kararı beklediğini belirtti.
“SOSYAL MEDYADAN BULDUM"
Operasyonu yapan doktordan şikayetçi olan Deniz, “Ben sosyal medyadan görüp çok fazla araştırmadan bu merkeze gittim. Ünlülerin gittiği ve çok takipçisi olduğu için çok araştırma gereği duymadım. Ancak işlem sonrası dudaklarım şişti ve insan içine çıkamaz hale geldim. Doktora gittiğim zaman alerjik diyerek başka işlem yaptı ve ilaç verip gönderdi” dedi.
“PİŞMANIM ÇOK ARAŞTIRMADIM"
Doktorun uyguladığı tedavi yönetimin de etkisi olmadığını söyleyen Deniz, ”5 kutu ilaç verdi onları içtim ancak sonuç vermedi. Dudağıma dolgu sökücü enjekte etti ondan da fayda göremedik. Sıcak ve soğuk bir şey yiyemiyorum. Sürekli şişiyor ve iltihaplanıyor. Gündelik hayatım çok etkilendi. Pişmanım ben de çok araştırmadım; ancak yaşadıklarım kolay değil. Ben de soluğu avukatımın yanında aldım. Maddi ve manevi tazminat davası açılmasını istedim. Bundan sonra mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğim” dedi.
“250 BİN TL'LİK DUDAK DAVASI"
Yaşanılan olaylardan sonra maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Ece Deniz, Avukat Çakır aracılığıyla dava açtı. Dava dilekçesinde “Müştekinin tedavi sürecinde yüzünde kalıcı hasar oluşacağı ya da duyularının işlevinin sürekli zayıflamasına sebep olacağı da uzman doktorlar tarafından sabit görülmüştür. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz” denildi.
Avukat Çakır ayrıca, 250 bin TL manevi tazminat talebinde bulunduğunu ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!