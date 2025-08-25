Habertürk
        Dubrovnik nerede, hangi ülkede? Dubrovnik nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Dubrovnik nerede, hangi ülkede? Dubrovnik nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Adriyatik Denizi kıyısında büyüleyici bir şehir olarak kabul edilen Dubrovnik, tarihi dokusu ve masmavi deniziyle gözdedir. Avrupa'nın en fazla ilgi gören turistik destinasyonlarından kabul edilir. Peki Dubrovnik nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:22
        Dubrovnik nerede, hangi ülkede?
        DUBROVNIK NEREDE?

        Dubrovnik nerede? Güneydoğu Avrupa’da konumlanır. İşte şehre dair bazı özellikler;

        • Dubrovnik, Balkan Yarımadası üzerindedir.
        • Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi kıyılarında yer alır.
        • Sahip olduğu konum ile deniz ticareti, turizm ve kültürel miras açısından stratejik bir konum sunar.
        • Birçok kişi tarafından Dalmaçya kıyılarının en güzel şehirlerinden biri olan anılır.
        • Surlarla çevrili tarihi bölgesi sayesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir.
        • Taze deniz ürünleri, yerel şaraplar ve geleneksel Hırvat mutfağını deneyimleme fırsatı, yerli ve yabancı turistleri bekleyen fırsatlardandır.

        Kültürel yaşam bakımından Dubrovnik şehrinin yaz döneminde düzenlenen Dubrovnik Yaz Festivali’ne de ev sahipliği yaptığı görülür. Şehirde bu dönemde çeşitli konser, tiyatro ve sanat etkinlikleriy görülür ve canlı bir sosyalleşme alanı meydana çıkar. Ayrıca Dubrovnik, gastronomi açısından da gelişmiştir.

        DUBROVNIK HANGİ ÜLKEDE?

        Dubrovnik hangi ülkede? Söz konusu ülke, Hırvatistan ülkesi sınırlarında konumlanır. İlgili ülkenin en değerli turizm merkezleri arasında kabul edilir. Bu noktada akıllara Hırvatistan’ın başkenti Zagreb gelmiş olabilir. Ancak Dubrovnik, turistik değeri ile ülkenin değerli şehirlerinden biridir ve bazıları tarafından ülkenin vitrini olarak nitelendirilir. Bilhassa yaz aylarında milyonlarca turist ağırlar.

        DUBROVNIK HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Dubrovnik hangi ülkenin şehri? Hırvatistan’a bağlı bir şehirdir olarak öne çıkar. Dalmaçya kıyılarının en popüler yerleşimleri arasında kabul edilir. Ayrıca tarih sahnesinde de farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Dubrovnik şehri, günümüzde Hırvatistan’ın kültürel mirasının en güçlü temsilcilerinden biri olmuştur.

        DUBROVNIK NERENİN ŞEHRİ?

        Dubrovnik nerenin şehri? Söz konusu şehir, Adriyatik Denizi’nin doğu kıyısında bulunur. Birçok kişi için Dalmaçya bölgesinin gözde şehirlerinden biri olarak görülür. Bulunduğu bölge, tarih süresince ticaret yollarının kavşak noktası olarak önem kazanmıştır. Tam da bu nedenle Dubrovnik de güçlü bir devlet olmuştur. Dubrovnik, şimdiki zamanda ise turistik cazibesi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri Avrupa’nın gözde ziyaret noktaları arasına girmiştir.

        DUBROVNIK HAKKINDA BİLGİLER

        • Dubrovnik, “Adriyatik’in İncisi” olarak anılan gözde bir şehirdir.
        • 13. yüzyıldan kalma surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi göze çarpar.
        • Dar taş sokakları, Gotik, Rönesans ve Barok mimarisiyle dikkatleri üzerinde toplar.
        • UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almştır.
        • Bunun yanı sıra şehirde kültürel etkinlikler, festivaller ve konserlerle sosyal yaşamı da diri tutulur.
        • Dubrovnik şehri, sahip olduğu tarihle dikkat çekse de doğal güzellikleri de göze çarpar niteliktedir.
        • Şehirde masmavi deniz, plajlar ve ada turlarıyla da ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim vadeder.
        • Son dönemlerde özellikle “Game of Thrones” dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapmasıyla da popülerliği artmıştır.
        • Dubrovnik; Venedik, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dönemlerinden çeşitli izler taşır.
        • 13. yüzyıldan kalma surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi göze çarpar.
        • Dar taş sokakları Gotik, Rönesans ve Barok mimarisiyle dizayn edilmiştir.
        • Şehirdeki önemli yapılardan bazıları şunlardır: Stradun Caddesi, Dubrovnik Katedrali, Sponza Sarayı ve Rector’s Palace.
        • Ülkede çeşitli su sporları göze çarpar. Bunlardan bazıları; yelken, dalış ve kanodur.
        • Adriyatik Denizi’nin turkuaz sularıyla fotografik bir güzelliği vardır.
        • Şehirde Orta Çağ’dan günümüze ulaşmış birçok yapı bulunur.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
