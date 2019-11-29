29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kariyerine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başlayan, daha sonra TRT Ankara Televizyonu'nda spiker ve sunucu olarak çalışan Fulya Ergüneş, "Anneler Babalar ve Çocukları", "Gecenin İçinden" gibi pek çok programı sundu.
Ergüneş, AA muhabirine, 40 yıllık meslek hayatını ve gençlere özel stüdyoda verdiği dublaj eğitimini anlattı.
Mikrofon oyunculuğu olarak da bilinen dublaj sanatçılığının güzel Türkçe kullanımı, oyunculuk, teknik bilgiye sahip olmak gibi birçok vasıf istediğini belirten Ergüneş, doktor, avukat, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından birçok insanın bu eğitimi almak istediğini söyledi.
Ergüneş, eğitimde öncelikle bir ay diksiyon çalışarak, konuşur gibi okumanın öğretildiğini daha sonra da teknik kısma geçildiğini belirterek, "Bizler, dublaj sanatçıları, aynı anda 5-6 işi birden yapıyoruz. Görüyoruz, konuşuyoruz, duyuyoruz, senkron tutturuyoruz, oyun veriyoruz. Burada da zeka ve teknik devreye giriyor. Bütün bunların birleşiminden sonra da film dünyasını sevmek gerekiyor." diye konuştu.
Fulya Ergüneş ile programın diğer sunucusu Savaş Karakaş..
Ergüneş, seslendirme ve dublajın çok özel bir iş olduğuna dikkati çekerek, bazen yarım ile bir saat içinde rollerini seslendirdiklerini, çoğu zaman hangi filmi seslendireceklerini dahi bilmeden stüdyoya girdiklerini dile getirdi.
Dublaj yaparken, o role büründüğünü ve hiçbir şey düşünmediğini aktaran Ergüneş, "Zaten mesleğimizin en önemli tarafı konsantrasyon. Tamamen filme konsantre oluyoruz. Sesimizle o kişiye can veriyoruz." dedi.
Ergüneş, dublaj sanatçısı olarak bazen küçük bir çocuk, bazen genç bir kız, bazen de olgun bir kadın gibi konuştuklarını aktararak, daha uzun yıllar bu işi yapmayı ve eğitim vermeyi istediğini söyledi.
Mesleğe başlayan ve dublaj yapan birçok öğrencisi olduğunu vurgulayan Ergüneş, ayrıca meraktan, kendilerini geliştirmek ya da hobi için bu eğitimlere katılan öğrencileri de olduğunu ifade etti.
Ergüneş, "Aşağı yukarı 30-40 senelik birikimlerimi gençlere aktarmak istiyorum. Çünkü bu bana çok keyif verdi. Özellikle genç arkadaşlarımıza hem öğreterek hem de eğlenerek bir meslek kazandırmanın önünü açtığımız için de son derece mutluyum." diye konuştu.
Eğitim almanın ve insanın kendisini sürekli yenilemesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ergüneş, "Güzel konuşmayı herkes öğrenebilir yeter ki istesin." dedi.
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