Dubai Islamic Bank, Türkiye'de satın alıma hazırlanıyor

Bankanın toplam varlıkları 75 milyar doları bulurken, banka 500 şubesiyle 5 milyona müşteriye ulaşıyor. Bankanın toplam çalışan sayısı da 10 binin üzerinde.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre banka, Türkiye ile ilgili açıklamasında söz konusu teklifte hangi bankanın satın alınacağına dair bildirimde bulunmazken, teklifin ilgili regülatör kuruluşlarının onayına tabi olduğunu da ekledi.