Dubai'deki Expo 2020 fuar alanında yangın çıktı

Expo 2020 Dubai Sözcüsü Muhammed İsa el-Ensari, yaptığı yazılı açıklamada, Dubai'deki fuar alanında kaynak işlemleri sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle yangın çıktığını belirtti.

Ensari, acilen olay yerine ulaşan sivil savunma ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanan BAE, bu yıl ekim ayında başlaması planlanan fuarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmesini talep etmişti.

Fuara üye ülkelerin çoğu geçen hafta Expo 2020'nin 1 Ekim 2021 - 31 Mart 2022 tarihlerine ertelenmesini onaylamıştı.