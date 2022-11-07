Dubai'de 35 katlı binada yangın

AA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife yakınlarında bulunan 35 katlı bir binada yangın çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dubai'de Burc Halife yakınlarındaki 35 katlı "Şahika" isimli binayı alevler sardı.

Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Dubai polisi ya da Sivil Savunma Müdürlüğü ise henüz yangınla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.