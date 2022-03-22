Kuşadası'nın duayen turizmcisi vefat etti

Ege Bölgesi ve Türk turizminin önemli isimlerinden Kuşadası’ndaki bir otelin yönetim kurulu başkanı sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Turizme yıllarca önemli katkılar sağlayan Hüseyin Gürbüz'ün cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hanım Camii'nden kaldırılacak.

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