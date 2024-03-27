Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner ülkeler arası tren yolculuğu yaptı
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner, Paris seyahatinden trenle Londra'ya döndü
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Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile İngiliz oyuncu Callum Turner, trenle yolculuğa çıkarken görüntülendi. Ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'ten, yaşadıkları şehir Londra'ya trenle dönmeyi tercih etti.
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28 yaşındaki Lipa ile 34 yaşındaki Turner, trens istasyonuna el ele geldi.
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Sıradan yolcular gibi tren biletlerini alıp yolculuk yapmayı tercih etseler de etraflarını saran korumaları, sıradan görünmelerine müsaade etmedi.
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Dua Lipa güneş gözlüğüyle kendini gizlemek istese de onu tanıyan hayranları fotoğraf çekmek için yanına geldi.
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Aralık ayında Fransız yapımcı Romain Gavras ile ilişkisini bitiren Lipa; 'Sevgilimden Son Mektup', 'Dehşet Odası' ve 'Fantastik Canavarlar' filmleriyle tanınan Turner ile ocak ayından itibaren yeni bir aşka yelken açtı.
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Öte yandan Lipa, merakla beklenen üçüncü albümünün adının 'Radical Optimism' ve yayın tarihinin 3 Mayıs olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
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Ünlü şarkıcı yakın zamanda 'One Kiss', 'Don't Start Now', 'New Rules' ve 'Levitating' ile Spotify'da dört şarkısı iki milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın sanatçı unvanını almıştı.