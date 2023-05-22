"GURUR VERİCİ"



Arnavutluk’un başkenti Tiran’da belediye binasında vatandaşlık yemini etmeden önce Lipa, "Ben de belgelerle Arnavut olacağım" demişti.



Şarkıcı, vatandaşlık yemini ettiği ve belgeleri imzaladığı anları sosyal medyada paylaşmıştı. Lipa, “Arnavutluk vatandaşlığı almak gurur verici” notunu düşerek Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile Tiran Belediye Başkanı’na teşekkür etmişti.



Lipa, “Böyle bir kabul ve sevgi tarif edilemez büyük bir mutluluk” şeklinde konuşmuştu.



Şarkıcı, daha sonra vesikalık fotoğraf çektirmiş, parmak izi vermiş, kimlik ve pasaport için başvuru formu da imzalamıştı.