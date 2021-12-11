Şarkıcı, ilk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017’de çıkardı. Albüm, İngiltere’nin en iyi 10 single’ı “Be the One” ve “IDGAF” ve İngiltere’nin hit listelerini zorlayan parçası “New Rules” da dahil olmak üzere yedi single’ı içerisinde barındırdı.

Lipa’nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müzik listelerinde altı numaraya kadar ulaştı.

Şubat 2018’de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı.