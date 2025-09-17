Habertürk
        Dua Lipa'nın akşam yemeği şıklığı - magazin haberleri

        Dua Lipa'nın akşam yemeği şıklığı

        Dünya turnesine kısa bir ara veren Dua Lipa, New York'ta özel bir akşam yemeğine çıkarken görüntülendi

        Habertürk
        17.09.2025 - 15:05
        Dua Lipa, New York'ta özel bir akşam yemeği için dışarı çıkarken seçtiği siyah püsküllü cesur elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

        'Radical Optimism' adlı dünya turnesine ABD'de devam eden 30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, turneye kısa bir mola verdi. Lipa, önümüzdeki günlerde New York'ta konser verecek ve ardından Miami'de iki gece geçirecek.

        Geçen hafta Boston'da konser veren Lipa, mikrofon uzattığı seyircisinin Türk çıkmasıyla gündeme gelmişti. Şarkıcı, mikrofonu yönelttiği hayranına adını sorunca "Çınar" yanıtını almıştı. Türkiye'den geldiğini söyleyen hayranı, Dua Lipa'nın, konserde eğlenip eğlenmediği sorusuna "çok eğlendiği" şeklinde yanıt vermişti.

        Dua Lipa, Türk hayranı Çınar'a "Burada, Boston'da mı yaşıyorsun?" diye sorunca, hayranı, "Türkiye'de yaşıyorum, buraya senin için geldim" demişti.

