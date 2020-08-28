İlk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017’de piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere’nin en iyi 10 single’ı “Be the One” ve “IDGAF” ve İngiltere’nin hit listelerini zorlayan parçası “New Rules” da dahil olmak üzere yedi single’ı içerisinde barındırdı.