Yılbaşı tatili için Meksika'nın Tulum kentini tercih eden Dua Lipa, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Geçtiğimiz gün plajda görüntülenen Lipa ve Hadid, hem güneşlendi hem de kitap okudu.