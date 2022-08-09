Dua Lipa, DJ Burak Yeter'i izlemeye gitti

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DJ Burak Yeter, geçtiğimiz akşam Kosova'nın başkenti Priştin'de düzenlenen elektronik müzik festivali 'Sunny Hill Festival'de sahne aldı.

Yeter'i dinlemeye gelenler arasında dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa da vardı. Burak Yeter'i büyük bir hayranlıkla izleyen ve performansını Instagram'da paylaşan Lipa, sonrasında ünlü DJ'yi kulisinde de ziyaret ederek, tebriklerini iletti.