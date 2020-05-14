AA

Küresel ticareti düzenleyen tek uluslararası organ konumundaki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Roberto Azevedo, Eylül 2021'de bitecek görevinden erken ayrılacağını duyurdu.

Cenevre merkezli Örgütün Brezilyalı Genel Sektereteri Azevedo, DTÖ nezdindeki diplomatlara gönderdiği mektupta görevini bıraktığını açıkladı.

Azevedo, mektupta, "31 Ağustos 2020 itibarıyla DTÖ Genel Direktörü olarak görevden ayrılmaya karar verdim ve böylelikle ikinci dönemimi tam bir yıl kısalttım." ifadesini kullandı.

Dizinden ameliyat olduğunu ve günlerce hastanede yattığını aktaran Azevedo, "Cenevre'deki eşim ve Brezilya'daki kızlarım ve annemle yaptığım uzun istişarelerden sonra kararımı verdim. Bu kişisel ve ailevi bir karar. Örgütün çıkarları açısından da en iyi karar." değerlendirmesinde bulundu.

Azevedo, istifasının, "sağlık sorunuyla" ilgisinin bulunmadığını belirterek, ayrıca "politik bir karar" olmadığının da altını çizdi.

ABD'NİN HEDEFİNDEYDİ

Özellikle ABD'nin attığı adımlar nedeniyle kuruluşunun 25. yılında tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya kalabileceği belirtilen örgüt, tüm uyuşmazlıkların üzerine bir de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle yüzleşmek zorunda kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mart 2018'de çelik ve alüminyuma ek vergi getirmesiyle başlayan, ek vergilerin hedefi olan Çin'in ardından diğer ülkelerin misillemeleriyle alevlenen ticaret savaşlarının, DTÖ'nün temellerini sarstığı iddia ediliyordu.

Bununla birlikte DTÖ, Kovid-19'un tüm dünyada patlak vermesinden bu yana "düşük bir profil" sergilemekle ve "yeterince insiyatif" almamakla eleştiriliyordu.

Brezilyalı Roberto Azevedo, 14 Mayıs 2013'te DTÖ'nün yeni direktörü olarak atanmış ve 1 Eylül 2013 itibarıyla resmen devraldığı görevini dört yıllığına sürdürmüştü.

Azevedo, 1 Mart 2017'de yeniden DTÖ Direktörü olarak seçilmişti.