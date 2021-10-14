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ICT sistem entegrasyonu ve telekomünikasyon kuruluşu DT Bilişim Grubu, bulut tabanlı akıllı servisler platformu “DT Cloud”ı, Virtuozzo altyapısı ile güçlendirdiğini duyurdu. Yüksek verimlilikte sanallaştırma ve hiperbütünleşik altyapı çözümleri sunan Virtuozzo ile yaptığı anlaşma sonucu DT'nin artık “DT Cloud” ile altyapı ve uygulama hizmetlerine yatırım maliyetlerini üstlenmeden erişme imkanı sunabildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, DT, ayrıca Virtuozzo’nun OpenStack tabanlı hibrit altyapısıyla, 5G’ye hazır açık bulut yapılarını, ilgili servis ve hizmetlerini daha esnek ve düşük maliyetlerle destekliyor.

DT CEO’su Tolga Dinçer, "Biz, hem küçük ve orta boy işletmelerin hem de büyük şirketlerin artık klasik telekom ve sistem bileşenlerinin ötesine geçmiş olan altyapı ve servis gereksinimlerini anlıyoruz. Bu alandaki bilgi ve tecrübemizi, esnek ve en az karmaşıklıkla mevcut altyapıya entegre olabilen (enterprise-carrier grade) ürünler içeren bir alternatif bulut platformu kurma amacı için kullanıyoruz. Bu amacın gerçekleştirilmesinde Virtuozzo, Hibrit Altyapısı ile bize büyük bir güç kattı" dedi.

Virtuozzo CEO’su Alex Fine da işbirliği ile ilgili olarak, "Virtuozzo, DT gibi altyapı ve platform sağlayıcı şirketlerin, kendilerinin ve müşterilerinin iş modellerini sermaye harcamalarından operasyon harcamalarına kaydırmalarına ve maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda hiper bütünleşik, bulut odaklı (cloud-driven) dijital dönüşümün avantajlarını sunmalarına destek oluyor" diye konuştu.