DSV Türkiye ve Horoz Lojistik'ten işbirliği

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2006 yılından itibaren Türkiye pazarında başarılı şekilde faaliyet gösteren uluslararası lojistik firması DSV, Türkiye’den Horoz Lojistik ile Yurt İçi Komple Taşıma (FTL) alanında uzun soluklu bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Yapılan açıklamada işbirliği içeriğinin sadece Yurt İçi Komple Taşıma Faaliyeti olduğu belirtilirken, her iki şirketin de güçlerini birleştirerek sektörde dinamik, memnuniyet odaklı ve daha rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Verilen bilgiye göre işbirliği anlaşması kapsamında herhangi bir satın alma ya da ortaklık da bulunmayacak ancak değişen ve gelişen piyasa koşullarında iş ortaklarına daha verimli ve rekabetçi bir tedarik süreç yönetimi sağlamaya yönelik faaliyetler söz konusu olacak. Böylelikle iki şirket Yurt İçi Komple Taşıma faaliyetinde pazar paylarını artırmak üzere ortak yatırım ve pazarlama faaliyetleri yapabilecek.

Globalde 18 Milyar dolarlık gelire sahip, dünyanın 3 büyük lojistik firmasından biri olan, Türkiye’de 240 Milyon dolar yıllık geliri ile IATA 1.’si konumundaki DSV, 120 araçlık parkı ile büyük önem verdiği Türkiye pazarındaki büyüme ve hizmet çeşitliliği hedefleri doğrultusunda, Horoz Lojistik ile yapılan işbirliğini önemine dikkat çekti.

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz ise “DSV ailesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 3 yıl içerisinde Komple Taşımacılık alanında ilk etapta 3 kat büyümeyi hedeflemekteyiz." dedi. İşbirliğinin her iki tarafı daha da güçlendirerek hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre ve müşterilere büyük katkılar sağlayacağını belirten Horoz, katkılarından dolayı DSV Genel Müdürü Ozan Önder'e teşekkür etti.

DSV Genel Müdürü Sn. Ozan Önder ise “Hedefimiz önümüzdeki beş yılda Türkiye’nin Gayrisafi Milli Hasılası’na oranla değişkenlik gösteren ama 250 Milyar TL’ den daha büyük olan yurt içi lojistik faaliyetlerini daha merkezi ve kurumsal kimlikle tüm taşıma kollarını kullanarak, müşterilerimize daha avantajlı maliyetler ile hizmet sunmak olacak. Bu yolda bize ortak olup destek veren gerek yatırımcılarımız gerekse çalışma arkadaşlarımızla birlikte, sektörün öncü ve itici gücü olacağımıza güveniyoruz ve heyecanlı yolculuğumuzda Sayın Taner Horoz’a ve Horoz ailesine inancımız ve hedeflerimizde bizlere ortak oldukları için teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu