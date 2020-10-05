DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama

Aksakal, KKTC'de hafta sonu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin Kuzey Kıbrıslı vatandaşlara hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.
"Türkiye için Kıbrıs adasının önemini yeterince anlayamayan ve en iyimser tanımıyla dolaylı olarak Rum-Yunan ikilisinin 'ENOSIS' hayallerine hizmet eden kesimlerin varlıklarını hala sürdürüyor olması gerçekten kaygı verecek düzeylere çıkmıştır." ifadelerini kullanan Aksakal, şöyle devam etti:
"Başta ABD olmak üzere emperyalist sistemin maskeli yüzü AB ülkelerinin açıktan destek verdiği bu stratejiye karşı vatansever Kıbrıslı soydaşlarımız Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş liderliğinde oluşturdukları milli mücadeleyi, 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı ile taçlandırmış ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atmışlardı."
Aksakal, Ada'nın tümünde kalıcı bir barışın oluşmasının önündeki tek engelin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Uluslararası emperyalist kıskacın baskılarına direnemeyen, onların sunduğu bir parmak baldan nemalanmaya çalışan basiretsiz bazı yerel siyasetçilerin varlığı ise sürecin baltalanmasındaki önemli faktörlerin başında gelmektedir. Zira herkesin tanıdığı bu siyasetçilerin gerek Rum tezlerinin, gerekse emperyalist egemen devletlerin bölge halklarının huzurunu bozma girişimleri kapsamında yürüttükleri politik manevraların etki alanına girerek, Türkiye'nin KKTC üzerinde Hatay veya Kırım örneğine benzer bir özel hesabı varmış gibi akla ve izana aykırı düşünceler ortaya koyması, kendilerine 'otur Arap, kalk Arap' muamelesi yapıldığı kompleksi içinde olmaları en hafif deyimiyle aymazlık olarak görülmelidir."
Açıklamasında "Değerli Kıbrıslı soydaşlarımız, gün güçlü olma günüdür, omuz omuza verme günüdür" vurgusu yapan Aksakal, şunları kaydetti:
"Göstermelik AB olanaklarına kanarak, Kuzey Kıbrıs Türklerinin kanlarıyla yazdıkları şanlı destana gölge düşürmek, başta bu mücadelenin kahramanı Toros Denktaş ile omuz omuza yürümüş bir Kıbrıslıya asla yakışmayacaktır. Çok iyi bilinmelidir ki, Kıbrıs Adası sadece KKTC sınırlarıyla değil, adanın tümü itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin garantörlüğü altında olan bir kara parçasıdır. Kıbrıs bizim için sadece bir 'ada' değil, ekonomik ve siyasi bütünlüğümüzün tamamlayıcı unsurudur. Türkiye'de kapısında KKTC bayrağı dalgalanan tek siyasi parti DSP olarak tüm benliğimizle Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim."
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